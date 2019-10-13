القصة الكاملة لأزمة طارق حامد مع الزمالك.. رسالة غامضة وتعليق الأهلي.. العودة تحت قيادة «جروس».. وخطة القلعة البيضاء حال رحيل «قلب الأسد»

الموجز

نشر نجم خط وسط نادي الزمالك طارق حامد، أمس السبت، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، في أزمة جديدة تضرب القلعة البيضاء قبل موقعة الأهلي النارية يوم السبت المقبل.

وقال طارق حامد في رسالته: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل أحبهم ويحبوني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وتعليقاً على الأمر بعد تداول رسالة طارق حامد على مواقع التواصل الاجتماعي، فسر الزمالكاوية ما نشره "قلب الأسد" بأنه نتيجة لعدم تعديل عقده مع القلعة البيضاء حتى الآن، رغم حصوله على أكثر من وعد خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد رفض احترافه فى الدورى السعودى مطلع الموسم الجارى.

أزمة طارق حامد مع الزمالك قد تكون سبباً في فقدان القلعة البيضاء أحد أهم أعمدة الفريق الأساسية، فضلًا عن فقدان التركيز خلال المباريات الهامة المقبلة، والتي يأتي علي رأسهم قمة الأهلي السبت المقبل، ثم مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، يوم 24 أكتوبر المقبل.

ونجح حامد، الملقب بـ "قلب الأسد" من قبل جماهير وعشاق الزمالك، بعد أداءه الرجولي وقوته في المباريات، في إعادة القلعة البيضاء على منصات التتويج الإفريقية وحصوله على لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وكيل أعماله: طارق حامد لا يقصد الزمالك

وخرج وكيل أعمال اللاعب، أحمد يحيى، بتصريح أن ما نشره طارق حامد خلال الساعات الماضية ليس له علاقة بالزمالك وأنه أمر شخصى خاص به، موضحاً أن تركيز اللاعب فى الوقت الحالى مع الفراعنة فى إطار الاستعداد للمواجهة الودية للمنتخب الوطنى أمام بتسوانا.

وأوضح يحيي أن طارق حامد لم يتحدث عن هذا الأمر ولم يوضح ما يقصده بسبب تواجده مع المنتخب الوطنى حالياً.

تفاقم الأزمة

تفاقمت الأزمة أكثر بعدما أقدم طارق حامد على إزالة توصيفه على موقع "إنستجرام" بأنه لاعب فى نادي الزمالك، على غرار ما قام به نجم ليفربول محمد صلاح من قبل فى أزمته مع اتحاد الكرة وأزال توصيف لاعب منتخب مصر.

تعليق مرتضى منصور

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وعلّق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على رسالة طارق حامد.

وقال منصور إنه تحدث مع المدير الفني للمنتخب الوطني حسام البدري بشأن أزمة اللاعب طارق حامد، حيث قال إن "حسام البدرى تحدث معي قبل وكيل طارق حامد، وقال لى إن ما كتبه اللاعب ليس له علاقة بالزمالك".

موقف الأهلي

أكد النادي الأهلي أنه بعيد تماماً عن أزمة طارق حامد مع نادي الزمالك.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إنه لا يوجد نية لدخول ناديه فى مفاوضات مع طارق حامد للتعاقد معه فى الفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أمير توفيق، "التعاقد مع طارق حامد غير مطروح نهائيًا فهو خارج حسابتنا الفنية، وطارق حامد لاعب مميز، ولكننا نملك لاعبين مميزين فى هذا المركز، على رأسهم حمدى فتحى والمالى أليو ديانج، مؤكداً أن الأهلي ليس له علاقة بما كتبه اللاعب على صفحته الشخصية عبر إنستجرام خلال الساعات القليلة الماضية".

العودة تحت قيادة جروس

وبعد تداول الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت وسائل إعلامية سعودية أن طارق حامد رحب بالرحيل عن صفوف الزمالك واللعب في الدوري السعودي بالموسم المقبل وتحديدًا في صفوف نادي أهلي جدة، بعد توصية من السويسري كريستيان جروس المدير الفني القريب من تولي المهمة الفنية للفريق السعودي.

خطة الزمالك بعد رحيل طارق حامد

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يسعي لضم لاعب خط وسط فريق وادي دجلة محمد عبد العاطي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، ولتعويض غياب حامد المحتمل.

يأتي هذا في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعبون أحمد سيد "زيزو"، ومحمد حسن، وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما، إضافة إلى محمود عبد العزيز المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وتصدر هاشتاج #طارق_طفح_كيله موقع التغريدات القصيرة تويتر، وذلك علي خلفية أزمة المستحقات المالية.