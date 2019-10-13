لقاء القمة.. تفاصيل إصابة جيرالدو وصالح.. وميتشو يجهز ملخصًا للمباريات.. وحقيقة رحيل ميتشو والنبأ المزعج الذى تلقته القلعة البيضاء

الموجز

تعرض الثنائي جيرالدو وصالح جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في القمة.

وجاءت إصابة جيرالدو بعد تدخل محمد محمود قبل أن يستكمل المران بعد تدخل الطبيب، بينما سقط صالح جمعة مصابا بعد تدخل وليد سليمان ولم يستكمل صالح المران إلا بعد أن احتسب له فايلر ضربة جزاء خلال تقسيمة الفريق.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.

الزمالك يتلقى نبأ مزعج

لقى فريق الزمالك خبرًا سيئًا قبل لقاء القمة ضد الأهلي، والمقرر يوم 19 أكتوبر / تشرين أول الجاري، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعرض مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأولمبي، للإصابة بكدمة في الركبة، خلال مواجهة جنوب أفريقيا الودية، اليوم الجمعة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الأهلي يواجه الإعلاميين وديا استعدادا للزمالك

ويواجه النادي الأهلي، غدا الإثنين، فريق الإعلاميين وديا، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراة ودية أمام بوتسوانا غدا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فيما يخوض المنتخب الأولمبي اليوم تجربته الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

فايلر يتسلم تقريرًا طبيًا عن الثلاثي المصاب

Advertisements

يتسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقرير طبيا شاملا عن لاعبي الفريق المصابين؛ للوقوف على حالتهم وموعد عودتهم للمشاركة في المران الجماعي بشكل تدريجي.

وتضم قائمة المصابين كلا من مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد، حيث كان مروان محسن أجرى مؤخرًا جراحة في وجهه في حين يعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية وينفذ كريم نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

ميتشو يجهز ملخصا لمباريات الأهلى

وفي سياق متصل، يُجهز الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، مخلصا للثلاث مواجهات التى خاضها الأهلى فى مسابقة الدورى، قبل لقاء القمة الذى سيجمعهما يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدورى.

ويرغب ميتشو فى تجهيز ملخص بالفيديو للأخطاء التى وقع فيها لاعبو الأهلى خلال مواجهة سموحة والإنتاج الحربى وأسوان بالدورى، وكذلك مفاتيح اللعب التى اعتمدوا عليها، لدراستها بشكل جيد والعمل على استغلالها فى المواجهة المقبلبة.

مباراة ودية للزمالك

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية مساء اليوم الأحد، على ملعب النادى بميت عقبة أمام المنيا، ويغيب عن الفارس الأبيض اللاعبين الدوليين وهم خماسى المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.

حقيقة رحيل ميتشو

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك للصربي ميتشو المدير الفني للفريق ما أثير عن رحيله حال تحقيق نتيجة سلبية في مباراة القمة أمام الأهلي.

وأكد مجلس الزمالك للمدرب على ثقتهم الكاملة في قدراته وإمكانياته التدريبية وأن الحساب ليس بالقطعة ولكن بنهاية الموسم.

وأوضح مسئولو الزمالك للصربى ميتشو أنه يمتلك كل الصلاحيات داخل الجهاز الفني فيما يتعلق باستقدام أو رحيل أي عنصر وقاموا بتلبية طلباته بضم مدرب أحمال ومدرب حراس مرمى جديد رغم اكتمال الجهاز من البداية وهو ما يؤكد حسن نواياهم، وطلبوا منه تحقيق الفوز على الأهلي وتعويض الخسارة في مباراة السوبر المصري الأخيرة لمصالحة الجماهير في ظل الحساسية التي تتمتع بها مباريات القمة.