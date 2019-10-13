في 14 صفحة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى ضد الخطيب و19 مسئولاً بالأهلي: «سبوني بالأم وخاضوا في عرضي»

الموجز

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ببلاغ لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، هشام حطب، ضد رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، و19 مسئولا بالقلعة الحمراء.

ووجه مرتضى منصور البلاغ، الذي كتبه في 14 صفحة، ضد 20 شخصاً وهم:

- رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب.

- المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد مرجان.

- أمين صندوق النادي الأهلي خالد محمد علي الدرندلي.

- نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي العامري فاروق.

- عضو مجلس إدارة الأهلي جوهر نبيل.

- عضو مجلس إدارة الأهلي مهند مجدي.

- عضو مجلس إدارة الأهلي محمد زكريا عبيد سراج الدين.

- عضو مجلس إدارة الأهلي إبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي.

- عضو مجلس إدارة الأهلي رانيا عمرو مصطفى علوان.

- عضو مجلس إدارة الأهلي خالد بعد المحسن كامل مرتجي.

- عضو مجلس إدارة الأهلي محمد عمر محمد الدماطي.

- عضو مجلس إدارة الأهلي طارق حسين عبد الحميد حسن قنديل.

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- عضو مجلس إدارة الأهلي محمد جمال عبد القادر عبد البصير.

- مسؤول قناة ومجلة الأهلي إبراهيم المنيسي.

- مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي عدلي القيعي.

- مدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ.

- الكاتب في مجلة الأهلي محمد الزرقاني.

- الكاتب في مجلة الأهلي براء الخطيب.

- الكاتب في مجلة الأهلي وعضو لجنة الأداء الإعلامي الرياضي شوقي حامد.

- الكاتب في مجلة الأهلي أسامة السويسي.

وأوضح منصور أسباب تقدمه بتلك الشكوى في نقاط عديدة، أبرزها:

«دأب المشكو في حقه الأول رئيس الأهلي على تحريض وتسخير كل من المشكو في حقهم لكي يقوموا ببث الفتة والكراهية فيما بين الجماهير المصرية العظيمة ومن بين تجاوزات المشكو في حقهم الآتي:

- النيل والسخرية وترويج شائعات وأكاذيب مما يكدر السلم والأمن القومي والوطني.

- قام رئيس الأهلي بتحريض الألتراس الأهلاوي لكي يقوموا بتوجيه السباب لشخصي وصفتي والخوض في الأعراض والسباب بالأم واللعن وتوجيهها أيضا للاعبين والأجهزة الفنية في النادي وكذلك أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي النادي.

- تسخير قناة الأهلي الفضائية ومجلة النادي لبث الفتن والتعصب والسب والقذف في حقي وحق مجلس الإدارة.

- تسخير وتحريض المشكو في حقهم من جانب رئيس الأهلي للقيام بتوجيه سيل غفير من ترديد الأكاذيب والاتهامات لي ولمجلس الإدارة وتوجيه الاتهام بعدم الوطنية في أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون.