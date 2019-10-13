صحيفة بريطانية: ريال مدريد يستعد لجعل محمد صلاح «الصفقة الأغلى في تاريخ النادي».. والفرعون يفضل برشلونة عن «الميرينجي»

الموجز

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر زيادة المقابل المادي من أجل الحصول على خدمات نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأفادت صحيفة "سبورت مول" البريطانية بأن ريال مدريد يسعى وبقوة للتعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن أن النادي الملكي مُستعد لتقديم مبلغ قياسي بقيمة تصل إلى 152 مليون جنيه استرليني من أجل التوقيع مع محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأضافت أن ريال مدريد مستعد لزيادة عرضه المبدئي المٌقدر 134 مليون جنيه إسترليني إلى 152 مليون جنيه إسترليني، مما سيجعل صلاح الصفقة الأغلى بتاريخ النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يفضل الانتقال إلى نادي برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت أن علاقة صلاح مع قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس قد تكون السبب في تفضيل الفرعون المصري الانتقال إلى النادي الكتالوني عن ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد سيعمل على تجاوز تلك النقطة في المفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية.