بايلز تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في بطولة العالم للجمباز









اسماء السيد - فازت الاميركية سيمون بايلز بالميدالية الذهبية لمسابقتي عارضة التوازن والحركات الأرضية في بطولة العالم للجمباز المقامة في مدينة شتوتغارت الألمانية، لتحطم بذلك الرقم القياسي بعدد الميداليات المحرزة في البطولة، بحصولها على الميدالية الخامسة والعشرين بينها 19 ذهبية.

وحطمت بايلز الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة البيلاروسي فيتالي شيربو في تسعينات القرن الماضي، وذلك قبل تسعة اشهر من انطلاق الالعاب الاولمبية في طوكيو.

في مسابقة عارضة التوازن، حصلت الأميركية على 15,066 نقطة، متقدمة على الصينيتين ليو تينغتينغ 14,433 نقطة، ولي شيجيا 14,300 نقطة.

Advertisements

وفي مسابقة الحركات الأرضية، حصلت بايلز على 14,833 نقطة متقدمة على مواطنتيها سونيسا لي 14,200 نقطة وجايد كاري 14,200 نقطة.

واصبح رصيد البطلة الأولمبية يحتوي الآن على 19 ميدالية ذهبية وثلاث فضيات ومثلها برونزية، علماً أنها تملك أيضاً اربع ميداليات ذهبية أولمبية.

اصبحت بايلز (22 عاماً) الخميس اول لاعبة تحرز ذهبية المسابقة العامة خمس مرات في بطولة العالم. وحده الياباني كوهي أوتشيمورا أحرز 6 ذهبيات عالمية لدى الرجال.

وكانت النقطة السوداء في مشاركة بايلز في شتوتغارت هو حلولها خامسة في مسابقة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.