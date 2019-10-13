هولندا تعود من مينسك بفوز رابع تواليا بفضل فينالدوم









اسماء السيد - عاد المنتخب الهولندي، الطامح للعب دوره بين الكبار بعد غياب عن نهائيات 2016 ومونديال 2018، من مينسك بفوزه الرابع تواليا بعد تغلبه على مضيفه البيلاروسي 2-1 الأحد في منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020.

وابتعد فريق المدرب رونالد كومان في صدارة المجموعة بـ15 نقطة من 6 مباريات بفضل ثنائية أولى لجورجينيو فينالدوم بقميص بلاده، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن غريمه الألماني الذي ألحق بـ"البرتقالي" هزيمته الوحيدة في التصفيات (2-3 في الجولة الثانية)، وذلك بانتظار مباراة "ناسيونال مانشافت" مع مضيفه الإستوني في وقت لاحق الأحد.

وتعتبر المجموعة الثالثة الأكثر ندية في هذه التصفيات، بما أن إيرلندا الشمالية تحتل المركز الثالث بـ12 نقطة من 6 مباريات، وذلك قبل أن تتواجه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر مع هولندا على أرضها في مباراة مصيرية للمنتخبين قبل الجولة الأخيرة التي تحل فيها إيرلندا الشمالية ضيفة على ألمانيا في فرانكفورت، فيما يعلب رجال كومان مع إستونيا في أمستردام.

ولم تكن بداية هولندا سلسة إذ عانت أمام مضيفتها قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 32 برأسية فينالدوم بعد عرضية من كوينسي بروميس عجز الحارس ألكسندر غوتور عن صدها.

وعقّد فينالدوم من مهمة بيلاروسيا بتسجيله هدفه الخامس في المباريات الست لهولندا في هذه التصفيات، وذلك بتسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة قبيل انتهاء الشوط الأول (41).

Advertisements

لكن بيلاروسيا عادت الى أجواء اللقاء بتقليصها الفارق في بداية الشوط الثاني بفضل كرة رأسية من ستانيسلاف دراغون إثر عرضية من دينيس بولياكوف (54)، مانحا بلاده هدفها الأول على أرضها منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 حين تغلبت على لوكسمبورغ 1-صفر في المستوى الرابع من دوري الأمم الأوروبية.

وحاولت بيلاروسيا بعد الهدف أن تستفيد من فقدان التوازن في الفريق الهولندي، لكن سرعان ما استعاد رجال كومان رباطة جأشهم وقادوا اللقاء الى بر الأمان.

وأشار قائد هولندا فيرجيل فان دايك الى ما واجهته هولندا من صعوبة "في وسط الملعب لأنهم كانوا متراصي الصفوف. وأرضية الملعب لم تكن رائعة أيضا"، محذرا بحسب ما نقل عنه موقع الاتحاد الأوروبي "يتوجب أن نقدم أداء أفضل مما فعلنا في الشوط الثاني رغم أن الأمور كانت تحت السيطرة في النهاية. نحن الآن قريبون من التأهل الى النهائيات، وفي نهاية المطاف هذا هو الأهم".

وفي المجموعة الخامسة، أبقت المجر على آمالها ببلوغ النهائيات للمرة الثانية تواليا والرابعة فقط في تاريخها، وذلك بفوزها على ضيفتها أذربيجان 1-صفر، رافعة رصيدها الى 12 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة عن كرواتيا المتصدرة التي تلعب لاحقا مع مضيفتها ويلز الرابعة (7 نقاط)، ونقطتين أمام سلوفاكيا الغائبة عن هذه الجولة.

ملخص مباراة هولندا وبيلاروسيا:

ملخص مباراة المجر وأذربيجان: