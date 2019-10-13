موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا والتشكيل المتوقع

استعداداً للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021، يخوض المنتخب الوطني المصري تحت قيادة المدير الفني الوطني الكابتن حسام البدري، أولي مبارياته الودية أمام منتخب بتسوانا، ويهدف الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد من تلك المباراة الوقوف على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، خاصة وأن جمهور كرة القدم في مصر متعطش لأي بطولة يحصل عليها المنتخب المصري بعد غياب طويل في الحصول على أى بطولة دولية أو أفريقية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراته الودية أمام بتسوانا:-

تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب بتسوانا الودية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019، وهذه المباراة سيكون لها أثر واضح في تكوين فكرة لدي الكابتن حسام البدري عن أداء اللاعبين في هذه المباراة، وبعدها سيقوم بتكوين تشكيلة أساسية سيخوض بها كافة التصفيات المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية 2021 بدولة الكاميرون.

وبعد أن استلم الكابتن حسام البدري قيادة المنتخب الوطني المصري قام بضم نحو 23 لاعب لقائمة منتخب مصر، وعموماً فإن التشكيل الأساسي المتوقع والذي سيخوض به الكابتن حسام البدري مباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب بتسوانا سيكون كالتالي:-

محمد الشناوي في حراسة المرمي، أحمد فتحي ومحمود علاء وأحمد حجازي وعبد الله جمعه في خط الدفاع، طارق حامد ومحمد النني في خط الوسط الدفاعي، محمود حسن “تريزيجيه” وعبد الله السعيد وحسين الشحات خلف المهاجم، وأحمد حسن كوكا في الهجوم.