سوبر كورة يكشف نتائج مباحثات الأهلى مع يوفنتوس وإنتر ميلان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو النادي الأهلي عدة مباحثات مع أندية عالمية لبحث سبل التعاون معها خلال الفترة المقبلة على مستوى بعض المجالات، سواء على مستوى فريق الكرة الأول أو قطاعات الناشئين. وتواجد خالد مرتجي ومحمد سراج أعضاء مجلس الأهلى فى أوروبا مؤخراً، وقاما بزيارة عدده دول أوروبية منها إسبانيا وإيطاليا، حيث تم الاتفاق مع ريال مدريد على مواجهته ودياً فى السنة الجديدة. لمعرفة تائج مباحثات الأهلي مع اليوفنتوس وانتر ميلان عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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