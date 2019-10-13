الأهلى يواجه الإعلاميين وديا غدا استعدادا للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإعلاميين في الثالثة عصر غد الاثنين، على ملعب التتش، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتى تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراة ودية أمام بوتسوانا غدا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فيما يخوض المنتخب الأولمبي اليوم تجربته الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا، استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويؤدي النادي الأهلى مرانا بعد قليل على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.
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