شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. المنتخب الأولمبى يتقدم على جنوب أفريقيا بهدف رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المنتخب الأولمبي بهدف مقابل لا شىء على جنوب أفريقيا بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة الودية المقامة بينهما باستاد القاهرة، ضمن استعداداتهما لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أحرز هدف المباراة رمضان صبحى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة من ضربة جزاء، صنعها اللاعب بمهارة خاصة عندما قاد هجمة من الجانب الأيسر وتخطى احد مدافعى جنوب أفريقيا الذى قام بعرقلته داخل منطقة الجزاء ليحتسبها محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء، يتصدى لها نفس اللاعب ويضعها بسهولة فى المرمى.

ويخوض المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح.

خط الوسط: اكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى.

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خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن.

بينما يجلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – احمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان.