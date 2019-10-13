شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على المنيا 4 / 2 بمشاركة مصطفى فتحى استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، على نظيره المنيا بنتيجة 4 / 2، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح المغربى أشرف بن شرقى أهداف المباراة فى الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، وتعادل المنيا بهدف للاعبه وائل على فى الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل خالد بو طيب الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة التاسعة عشرة، وفى الدقيقة 50 أرسل محمد أونجم كرة عرضية لأسامة فيصل الذى شارك فى الشوط الثاني، وتسلم فيصل الكرة وسددها بقوة فى المرمى لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الزمالك ثم نجح أحمد سيد زيزو فى تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 75 من ركلة جزاء حصل عليها مصطفى فتحى الذى شارك للمرة الأولى بعد العودة من الإصابة وقبل نهاية المباراة بدقائق سجل عبد العزيز الشاعر الهدف الثانى للمنيا من ركلة جزاء وضعها فى الزاوية اليمنى.‎

وأجرى الصربى ميتشو 4 تغييرات مع بداية الشوط الثاني، حيث دفع بكل من حازم إمام وكريم بامبو وأحمد سيد زيزو والناشئ أسامة فيصل، بدلا من يوسف أوباما وحسام أشرف وأحمد عيد ومحمد حسام.

وفى الدقيقة 65 منح ميتشو فرصة المشارك لمصطفى فتحى العائد من الإصابة، بدلاً من محمد أوناجم، ليصبح اللاعب جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفارس الأبيض فى المباريات المقبلة.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

محمد أبو جبل فى حراسة المرمي.

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محمود الونش – محمد طارق – أحمد عيد – محمد عبد الشافى فى خط الدفاع.

أشرف بن شرقى – خالد بو طيب – محمد حسام مواليد 2001 – يوسف أوباما فى خط الوسط.

محمد أونجم- حسام أشرف مواليد 2001 فى خط الهجوم.

ويغيب عن الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسى المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعى المنتخب الأولمبى محمد صبحى ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسي.

وصعد ميتشو 11 لاعبا من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من: أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.