شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السومو يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر للسومو المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للسومو، والتى اختتمت اليوم باليابان .

وضمت قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من رامى عبد العاطى بلال، حسام فتحى عمر، عبد الرحمن عثمان عبيد، إبراهيم عبد اللطيف، عبد الرحمن الصيفى ، أحمد دبشة .

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حقق عبد الرحمن الصيفى المركز الثالث وبرونزية المنافسات ليحافظ على الميدالية التى حققها فى البطولة الموسم الماضى، كما حصل أحمد دبشة على المركز الخامس فى وزن فوق 100 كجم .

من جانبه أكد أحمد خليفة، مدير فنى المنتخب، أنه لأول مرة يحصل المنتخب على المركز الثالث فى بطولة العالم للكبار، حيث تغلب منتخبنا القومى على منغوليا وبولندا والمجر وتايوان، وجاء بعد اليابان وروسيا.

ووجه خليفة الشكر إلى مسئولى اتحاد الجودو والسومو، برئاسة مطيع فخر الدين ـ على تقديم الدعم للمنتخب بقبل البطولة، وتوفير كل سبل الفوز.