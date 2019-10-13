شاهد.. المنتخب العسكري يستعد للسفر للصين للمشاركة فى كأس العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد بعثة المنتخب العسكرى للتوجه للصين للمشاركة فى كأس العالم العسكرية المقرر إقامته فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى. وتجمعت البعثة فى الوقت الحالى بمطار القاهرة انتظارا لانتهاء الإجراءات، واستقلال الطائرة فى تمام الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الأحد. وتستغرق رحلة طيران المنتخب العسكرى 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل . Advertisements ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى 16 أكتوبر الجارى ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 أكتوبر . واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين عدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل.

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