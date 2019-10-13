شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجناينى يجتمع بشوقى غريب قبل مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، ومحمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا المجلس على الاجتماع مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى واللاعبين لتحفيزهم قبل مباراتهم المقامة حاليا أمام جنوب أفريقيا، ضمن استعداداتهم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأكد رئيس الاتحاد توفير كل الإمكانات للمنتخب الأوليمبى من أجل تحقيق الحلم الذى يسعى إليه الجميع فى المقابل وعد شوقى غريب رئيس الاتحاد وعضوى مجلس الإدارة بتحقيق الهدف.





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