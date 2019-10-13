شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء المنتخب الأولمبى ونظيره جنوب أفريقيا فى المباراة الودية المقامة بينهما باستاد القاهرة، ضمن استعداداتهم لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

بدأ اللقاء سريع من جانب لاعبى المنتخب الأولمبى خاصة الثلاثى رمضان صبحى ومصطفى محمد وصلاح محسن، بالإضافة لظهور كل من محمد صادق وأكرم توفيق، وحاول لاعبو المنتخب اقتناص هدف السبق فى البداية لأخذ المبادرة، فى المقابل ظهر الضيوف بشكل جيد ووضح عليهم أن لديهم منتخب قوى يستطيع المنافسة على حجز بطاقة التأهل للأولمبياد.

ويخوض المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

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خط الدفاع: عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن.

بينما يجلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – احمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان .