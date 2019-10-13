شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو فى سفارة ألمانيا للحصول على تأشيرة السفر لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى السفارة الألمانية من أجل الحصول على تأشيرة السفر للخضوع لعملية جراحية بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

وكان محمود عبد العزيز تعرض لقطع فى الرباط الصليبى، خلال لقاء الفريق الأبيض مع مصر المقاصة، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد.

ويخوض محمود عبد العزيز برنامج التأهيل خلال تواجده فى المنزل بالوقت الحالى، ولحين استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى خوفًا من تفاقم الإصابة.

وكان جهاز الزمالك قد أكد أن زيزو سيغيب لمدة تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 5 أشهر، حيث سيخضع لتلك العملية فى ألمانيا ثم يعود لمصر ويخوض عمليات تأهيله هناك.