سوبر كورة.. صفقة انتقال طارق حامد للأهلى السعودى مهددة بالفشل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت صفقة انتقال طارق حامد لاعب وسط الزمالك، لصفوف أهلي جدة السعودى، مهددة بالفشل، لاسيما أن تقارير سعودية كشفت فى الساعات الماضية اقتراب اللاعب من الانتقال لفريق الأهلى. ومن المنتظر أن ترسل إدارة الأهلى العرض الرسمى للمدرب عن طريق وكيل أعماله على أن تنتظر رده الأخير فى ظرف 3 أيام، وفى حالة عدم اتمام التعاقد سيصرف مسئولو أهلى جدة النظر عن التعاقد مع طارق حامد، خاصة أن المفاوضات معه ومع الزمالك كانت ستتم وفقًا لرؤية جروس. لمعرفة لماذا صفقة انتقال طارق حامد للأهلى السعودى مهددة بالفشل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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