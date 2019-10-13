المنتخب الأولمبى يهاجم جنوب أفريقيا بمصطفى محمد وصلاح محسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا وديا، فى المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد القاهرة، ضمن استعداداته لبطولة أفريقيا تحت 23 المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020. وضمت التشكيلة على النحو التالى: حراسة المرمى : محمد صبحى. خط الدفاع : عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح. Advertisements خط الوسط : اكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم : مصطفى محمد – صلاح محسن. بينما يجلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – احمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان .

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