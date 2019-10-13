شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يبدأ مهمته رسميا مع منتخب الشاطئية غدا استعدادا للقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غداً عبد الواحد السيد مدير منتخب مصر للكرة الشاطئية مهمته رسمياً غداً بانطلاق أول معسكر للفراعنة استعدادً لبطولة القارات المقرر إنطلاقها من 5 نوفمبر المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية غداً بأحد فنادق 6 أكتوبر، لحين السفر إلى الإمارات. وقرر مسئولو اتحاد الكرة تعيين هشام صالح فى منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، بالإضافة إلى عمله كمدير فنى لمنتخب الصالات ومعه نادر رشاد مدرب عام، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فى منصب مدير منتخب الكرة الشاطئية.

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واستقر المجلس على تواجد الجهاز الفني بالكامل لكرة الصالات فى الجهاز الفني للكرة الشاطئية خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفنى المعاون لهشام صالح، نادر رشاد مدرب عام ومصطفى لطفى مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهانى درويش اخصائى علاج طبيعى.

وخاض المنتخب الوطنى للصالات بقيادة هشام صالح وديتين أمام منتخب البحرين فاز فى الأولى بهدفين لهدف وأحرز هدفى الفراعنة أحمد عبد القادر موزة ومحمود شوبير، فيما حقق الفراعنة الفوز فى الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى انتهت منذ لحظات، إلى جانب وديتين أمام الإمارات فاز بهما منتخب الفراعنة أيضا.