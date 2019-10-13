شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ دراسة الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى فى تجميع عدد من المعلومات والتسجيلات لفريق الجزيرة الإماراتى، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

ويستضيف الدراويش بطل الإمارات "الجزيرة" يوم 23 أكتوبر الجارى باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى لحساب جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى.