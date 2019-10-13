شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ دراسة الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر
ويستضيف الدراويش بطل الإمارات "الجزيرة" يوم 23 أكتوبر الجارى باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى لحساب جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى.
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