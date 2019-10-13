اخبار الرياضه

الإسماعيلى يبدأ دراسة الجزيرة الإماراتى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ دراسة الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى فى تجميع عدد من المعلومات والتسجيلات لفريق الجزيرة الإماراتى، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

ويستضيف الدراويش بطل الإمارات "الجزيرة" يوم 23 أكتوبر الجارى باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى لحساب جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يبدأ دراسة الجزيرة الإماراتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا