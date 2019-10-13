الزمالك يهزم المنيا برباعية وديًا استعدادًا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق الزمالك فوزا على المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في إطار استعدادات الفريق الأبيض للقاء القمة أمام الاهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري.

ودخل الزمالك مواجهة المنيا بتشكيل مكون من محمد أبو جبل و أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي و محمد حسام ويوسف أوباما وِأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب وحسام أشرف .

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الثالث، قبل أن يتعادل وائل علي للمنيا في الدقيقة 15.

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وأحرز خالد بوطيب الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 22، وسعى المنيا للتعديل في حين حاول الزمالك تعزيز التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقرر ميتشو الدفع بكل من حازم إمام وكريم بامبو وأحمد سيد زيزو والناشئ أسامة فيصل، بدلا من يوسف أوباما وحسام أشرف وأحمد عيد ومحمد حسام.

وفي الدقيقة 50 سجل أسامة فيصل الهدف الثالث للزمالك، وشارك مصطفى فتحي في الدقيقة 65 بدلا من أوناجم.

ونجح زيزو في تسجيل الهدف الرابع للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 75 حصل عليها مصطفى فتحي، وفي الدقيقة 88 أحرز عبد العزيز الشاعر الهدف الثاني للمنيا لينتهي اللقاء بفوز الزمالك برباعية مقابل هدفين.