مصر الأوليمبي 1 - 0 جنوب أفريقيا الأوليمبي.. رمضان يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره الجنوب أفريقي في المباراة التي تقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن التحضيرات لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وكان المنتخب المصري التقى بمنافسه الجنوب أفريقي مساء الجمعة الماضي على ملعب "الإسماعيلية" حيث انتهى اللقاء بهدف لكل جانب في مباراة أقيمت من ثلاثة أشواط.
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات مالي والكاميرون وغانا حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب البطاقات الثلاثة الأولى في البطولة، في المقابل يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا وأخيرًا زامبيا.
تشكيل المنتخب: محمد صبحي - أحمد أبو الفتوح - محمد عبد السلام - أسامة جلال - عمار حمدي - رمضان صبحي - مصطفى محمد - محمد صادق - أكرم توفيق- عبد الرحمن مجدي - صلاح محسن.
تفاصيل المباراة:
الدقيقة العاشرة من بداية المباراة حصل رمضان صبحي على بطاقة صفراء نتيجة احتجاجه على حكم المباراة.
وحصل رمضان صبحي على ضربة جزاء في الدقيقة 28، ليتكفل بها لاعب الأهلي ويسجل هدف المنتخب المصري الأول بعدما سدد كرة على يسار الحارس لتصبح النتيجة (1-0).
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