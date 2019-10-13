أبرزهم الخطيب.. مرتضى يشكو 17 مسؤولاً بالأهلي للجنة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشكوى للجنة الأولمبية ضد مسؤولي النادي الأهلي.

وشكا رئيس الزمالك كلًا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومجلة النادي والقناة الفضائية، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي، والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي، ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وخالد مرتجي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد جمال أعضاء مجلس إدارة الأهلي.

كما شكا إبراهيم المنيسي مسؤول قناة الأهلي، وعدلي القيعي مسؤول التعاقدات بالأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وعددًا من كتاب مجلة الأهلي.

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وأكد رئيس الزمالك في شكواه للأولمبية: "رئيس الأهلي حرص على تحريض المشكو في حقهم ببث الفتنة والكراهية بين الجماهير المصرية، والترويج للشائعات وبث الأكاذيب مما يكدر السلم والأمن القومي والوطني، وتحريض ألتراس أهلاوي لسبه في المباريات وسب لاعبي الزمالك والأجهزة الفنية وأعضاء مجلس الزمالك".

وأكد مرتضى منصور في شكواه: "الأهلي استغل قناته ومجلة النادي في الهجوم على الزمالك وبث الفتن والتعصب والسب والقذف، وعدلي القيعي سبه وهجم عليه".

كما أوضحت الشكوى: "الأهلي اتهم الزمالك بعدم الوطنية، وتطاول سيد عبدالحفيظ على مجلس الزمالك، وحرض محمد مرجان محمود الخطيب وطالبه بتوقيع الكشف الطبي على القوى العقلية لرئيس الزمالك".