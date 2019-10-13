الزمالك يهزم المنيا برباعية وديا

فاز الزمالك على نظيره المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بالنادي .
افتتح أشرف بن شرقي أهداف المباراة في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل المنيا بهدف لوائل علي في الدقيقة العاشرة بعدهاسجل خالد بو طيب الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة التاسعة عشر، وفي الدقيقة 50 أرسل محمد أونجم كرة عرضية لأسامة فيصل الذي شارك في الشوط الثاني، وتسلم فيصل الكرة وسددها بقوة في المرمى لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الزمالك ثم نجح أحمد سيد (زيزو) في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة ٧٥ من ركلة جزاء حصل عليها مصطفى فتحي الذي شارك للمرة الأولى بعد العودة من الإصابة وقبل نهاية المباراة بدقائق سجل عبد العزيز الشاعر الهدف الثاني للمنيا من ركلة جزاء وضعها في الزاوية اليمنى.
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