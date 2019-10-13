تشكيل ألمانيا أمام استونيا بتصفيات أمم أوروبا

أعلن خواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن تشكيل المنتخب الألماني أمام استونيا، خلال المباراة التي ستجمعهما، الساعة التاسعة إلا

ربع مساءً، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا، "يورو 2020".

جاء تشكيل الماكينات الألمانية كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

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في الدفاع: إيمري تشان، نيكلاس سوله، كوشوا كيميتش

في الوسط: هالستيبرج، ألكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، لوكاس كلوسترمان

في الهجوم: ماركو رويس، لوكا، جوليان برندات