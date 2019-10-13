إنبي "مواليد 99" يتعادل مع بيراميدز

حسم التعادل الايجابي مواجهة انبي لمواليد 1999 امام مضيفه بيراميدز بهدفين لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما عصر اليوم على ملاعب نادى الأسيوطى سبورت، ضمن خامس مباريات دورى الجمهورية للشباب للموسم الرياضى 2020/2019 . اليوم على ملاعب نادى الأسيوطى سبورت، ضمن خامس مباريات دورى الجمهورية للشباب للموسم الرياضى 2020/2019 . وكان بيراميدز حقق الفوز في الجولة الماضيه علي حساب المصري البورسعيدي بهدفين دون رد فيما خسر انبي امام مصر المقاصه بهدف دون رد.

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