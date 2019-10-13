طنطا يهزم دمنهور بثلاثية

حقق طنطا فوزا جديدا فى ثانى مبارياته الودية جاء هذه المرة على حساب دمنهور بثلاثة أهداف نظيفه.

سجل أهداف طنطا إسلام فؤاد فى الشوط الأول وجون افيرى وعبدالرحمن الدح فى الشوط الثانى.

دخل فريق طنطا بتشكيل مكون من: إسلام طارق ومحمود مسعود وسليمان عبدربه ومحمد الشاذلى وإيهاب سمير وأحمد الألفى وعبدالرحمن الدح وأحمد الشناوى وحسام غالى ومحمود صلاح ومحمد ماجد اونوش وجون افيرى وإسلام فؤاد. فى الشوط الأول وجون افيرى وعبدالرحمن الدح فى الشوط الثانى.دخل فريق طنطا بتشكيل مكون من: إسلام طارق ومحمود مسعود وسليمان عبدربه ومحمد الشاذلى وإيهاب سمير وأحمد الألفى وعبدالرحمن الدح وأحمد الشناوى وحسام غالى ومحمود صلاح ومحمد ماجد اونوش وجون افيرى وإسلام فؤاد.

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