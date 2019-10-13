مصطفى فتحي يشارك في ودية المنيا

شارك مصطفى فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في ودية المنيا المقامة حاليا بملعب النادي وذلك للمرة الأولى بعد التعافي من الإصابة والاطمئنان على إصابته في المانيا. التعافي من الإصابة والاطمئنان على إصابته في المانيا. حيث دفع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بفتحي في الدقيقة ٦٥ من عمر مباراة الزمالك والمنيا الودية بدلا من محمد أونجم ليظهر للمرة الأولى ويصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

بفتحي في الدقيقة ٦٥ من عمر مباراة الزمالك والمنيا الودية بدلا من محمد أونجم ليظهر للمرة الأولى ويصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

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