وزير الرياضة يهنئ منتخب الفروسية بالفوز ببطولة الأمم والتأهل للأولمبياد بعد غياب ٦٠ عام

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للفروسية لقفز الموانع بعد الفوز ببطولة أمم أفريقيا التي أقيمت اليوم الأحد بمدينة الرباط بالمغرب والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ . وأشاد وزير الشباب والرياضة بالانجاز التاريخي للمنتخب المصري للفروسية الذي غاب عن المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية لمدة ٦٠ عاماً ماضية .

ووجة الدكتور أشرف صبحي الشكر لكافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري للفروسية مؤكداً أن المرحلة القادمة مرحلة إعداد على أعلى مستوى مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر مجهودا في تقديم كافة أوجه الدعم لمنتخب الفروسية للحصول على ميدالية أولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري للفروسية مؤكداً أن المرحلة القادمة مرحلة إعداد على أعلى مستوى مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر مجهودا في تقديم كافة أوجه الدعم لمنتخب الفروسية للحصول على ميدالية أولمبية بطوكيو ٢٠٢٠

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