كريم نيدفيد يواصل تدريباته التأهيلية

بدأ كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وبدأ نيدفيد، الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات عقب الجلسة التي أجراها في الجيم عصر اليوم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة البرنامج التأهيلي للاعب، والتأكد من عدم وجود أى شكوى.

وأجرى نيدفيد، جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وخضع لفحوصات طبية مؤخرا للاطمئنان على حالته، قبل بداية مرحلة جديدة ومتقدمة في برنامجه العلاجي والتأهيلي.