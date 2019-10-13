السولية يشارك في التدريبات الجماعية

شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفنيوجهازه المعاون.
وانتظم السولية، في المران الجماعي بعد اكتمال شفاءه من الإصابة التي تعرض لها، وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي.
وكان السولية، قد اشتكى من اصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدوري العام.
ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري.
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