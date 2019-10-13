اخبار الرياضه

السولية يشارك في التدريبات الجماعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني

وجهازه المعاون.

وانتظم السولية، في المران الجماعي بعد اكتمال شفاءه من الإصابة التي تعرض لها، وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وكان السولية، قد اشتكى من اصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السولية يشارك في التدريبات الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا