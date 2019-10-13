هولندا تفوز على بيلاروسيا في تصفيات أمم أوروبا

حقق المنتخب الهولندي فوزًا صعبًا علي نظيره بيلاروسيا بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأحد علي ملعب استاد دينامو ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، يورو 2020. الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، يورو 2020. سجل أهدف اللقاء فينالدوم لاعب الطواحين الهولندية في الدقائق 32،41 بينما سجل للضيوف ستانيسلو دراهون في الدقيقة 53. الدقائق 32،41 بينما سجل للضيوف ستانيسلو دراهون في الدقيقة 53. وبهذه النتجية يحصد المنتخب الهولندي النقطة الخامسة عشر يحتل بها صدارة المجموعة الثالثة بينما يتجمد رصيد بيلاروسيا 4نقاط يحتل بها المركز الرابع.

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