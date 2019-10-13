فايلر يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل تقسيمة الكرة التي أجرها في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعبالتتش.
وطالب فايلر، اللاعبين بتنفيذ التعليمات الخاصة بالجانب الفني في التقسيمة، كما حرص على إيقاف مران الفريق اكثر من مرة لتصويب الأخطاء.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم والتي اشتملت على جانب بدني وتقسيمة الكرة، وشارك عمرو السولية في المران بعد التأكد من جاهزيته طبيا.
ويخوض الأهلي تجربة ودية غدا أمام الإعلاميين ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
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