الأهلي يُلمح إلى إغواء الزمالك وبيراميدز لحسين الشحات

كشف مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي “أمير توفيق” تلقي حسين الشحات لعروض جادة من المنافسين المباشرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولولا رغبة اللاعب وتعاون إدارة العين الإماراتي لما تمت الصفقة لصالح الأهلي في نهاية المطاف.

كما تحدث أمير توفيق عن القيمة الحقيقية التي انضم بها حسين الشحات في الميركاتو الشتوي 2019، في رد واضح على محاولة بعض وسائل الإعلام المنتمية إلى الزمالك وبيراميدز لترويج قيمة غير حقيقية للجمهور.

وأُشيع منذ يناير الماضي حتى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الحالي، دفع الأهلي لمبلغ 150 مليون جنيهًا مصريًا لإدارة نادي العين الإماراتي من أجل الحصول على توقيع وصيف كأس العالم للأندية 2018، وهذا ما قررت إدارة الأهلي نفيه جملة وتفصيلا عبر تصريح أمير توفيق.

وأكد أمير توفيق في تصريحات متلفزة أن الصفقة لم تُكلف خزينة الأهلي أكثر من 80 مليون جنيهًا مصريًا، بعدما تنازل حسين الشحات عن أرقام أكبر بهدف تمثيل الأهلي في أسرع وقت ممكن، حيث وصل إلى عامه الـ 28 هذا العام.

وقال مسؤول الأهلي “صفقة حسين الشحات كلفتنا 80 مليونًا بعدما تنازل حسين عن أرقام كبيرة للغاية. هذا وفر على الأهلي انفاق المزيد لجلبه من العين الإماراتي في الشتاء الماضي”.

وأضاف “حسين الشحات طلب المجيء إلى الأهلي، وعُرضت عليه أرقام أكبر من منافسين للأهلي، لكنه رفض واختار الأهلي، والناس في العين الإماراتي كانوا غاية في الاحترام ووافقوا على رغبته رغم العروض الكبيرة التي وصلتهم”.

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وواجه حسين الشحات ضغوطات غير عادية من وسائل الإعلام المصرية لا سيما المنتمية إلى الزمالك وبيراميدز، بسبب تأخر انسجامه مع زملائه الجدد في الأهلي.

وحاول جمهور الأهلي دعم حسين الشحات في عدة مناسبات عبر هاشتاجات في موقع تويتر، تزامنًا مع الانتقادات التي كان يتعرض لها بصفة مستمرة.

وتمكن الشحات من إثبات نفسه وتسجيل الأهداف بصورة منتظمة مع نهاية الموسم الماضي، ليساهم في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 41 في التاريخ.

ورد الشحات الصاع صاعين لجمهور الزمالك بقيادة الأهلي للتتويج بكأس السوبر المصري عن موسم 2019/2018 بعدما صنع وسجل في اللقاء الذي استضافه برج العرب وحضره حوالي 5 آلاف مشجع أهلاوي.

كما كانت لحسين الشحات بصمة مثيرة للاعجاب في ترشح الأهلي إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019 دون مشاكل تذكر أمام ناديي اطلع بره الجنوب سوداني وكانو سبورت الغيني الإستوائي.