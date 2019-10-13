رياضة | نظام وشروط دوري القسم الثالث

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قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثالث، للموسم الحالي، 2019-2020 هبوط أربعة أندية، من كل مجموعة من المجموعات الأولى والثانية، والثالثة والرابعة، كما يهبط خمسة أندية من المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشر إلى دوري القسم الرابع.

يصعد إلى دورة الترقي أول كل مجموعة، حيث سيقام دورة ترقي (من دورين) بين أول المجموعات من الأولى إلى الرابعة، ويصعد منهم الاول للقسم الثاني.

ودورة ترقي بين أول المجموعات الخامسة، والسادسة، والسابعة والعاشرة، ويصعد منهم الاول للقسم الثاني.

ودورة ترقي بين أوائل مجموعات الثامنة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر، ويصعد منهم الاول للقسم الثاني.

تقام دورة رباعية من دور واحد لتحديد المراكز الأربعة الأولى في المجموعة الثانية عشر على ملاعب محايدة، بين أول وثاني مجموعة (أ) سيناء، وأول وثاني مجموعة (ب) مطروح، وتقام بينهم دورة الترقي من دورين، ويصعد منهم الاول للقسم الثاني.

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يحصل كل فريق صاعد للقسم الثاني على مبلغ 250 ألف جنية.

يحصل كل نادي من أوائل المجموعات، الـ 9 المتبقية التي لم توفق في الصعود على مبلغ 150 ألف جنية.

ويحصل على فريق صاحب المركز الثاني في كل مجموعات من مجموعات القسم الثالث على مبلغ 100 ألف جنية.

ويحصل على فريق صاحب المركز الثالث في كل مجموعات من مجموعات القسم الثالث على مبلغ 75 ألف جنية.