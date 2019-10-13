رياضة | مصر تتسيد العالم بعد الفوز بالبطولة الدولية للفروسية .. وسويسرا الثانى والبرازيل الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتسيد العالم بعد الفوز بالبطولة الدولية للفروسية .. وسويسرا الثانى والبرازيل الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن منتخبنا الوطنى لقفز الحواجز بعد أقل من 30 دقيقة من التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، بعد الفوز بالبطولة الدولية للفروسية التى أقيمت على ملاعب السلام بمدينة الرباط المغربية والتى شارك فيها 18 دولة ، واحتلت سويسرا المركز الثانى وجاءت البرازيل ، وحل المنتخب الايطالى فى المركز الرابع ، ليقدم منتخبنا فى التصنيف العالمى لأول مرة فى التاريخ ، أن تسيد الفروسية المصرية العالم بعد الفوز بهذه البطولة ، ليصنع فرسان مصر تاريخا آخر على الأراضى المغربية ، لم يحدث من قبل ، وصعب حدوثه مستقبلا.



قال المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية أن مصر دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بعد الفوز على جميع دول العالم فى البطولة الدولية ، لعزف السلام الوطنى وسط ذهول منتخبات العالم التى لم تتوقع هذا الإنجاز الفريد ، خاصة بعد حصول مصر على فضية دورة الألعاب الإفريقية بعد المنتخب المغربى ، مشيرا إلى أنه فضل عدم الحصول على ذهبية الفرق فى الدورة الافريقية، باللعب بخيول صف ثانى ، وفضل مفاجأة العالم باللعب بالخيول الأولى لمنتخبنا الوطنى .