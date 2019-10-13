رياضة | برشلونة يوجه صدمة جديدة للبرازيلي نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه صدمة جديدة للبرازيلي نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة الاسباني وجه صدمة قوية لنجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، بخصوص القضية المثارة بين الطرفين حاليًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة يرفض الصلح مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، بشأن القضية الخاصة بمكافأة التجديد، وكان محامي اللاعب عقد جلسة مع إدارة البرسا، ولم يتوصل الطرفين إلي أي اتفاق مما يعقد الأزمة بينهما.

وكان نيمار رفع دعوى قضائية على البارسا للحصول على مكافآة تجديد آخر عقد له مع البلوجرانا، والتي لم يحصل عليها كاملة بسبب انتقاله لباريس سان جيرمان في صيف 2017، بينما يطلب النادي الكتالوني من اللاعب رد المبلغ الذي حصل عليه وقيمته 16 مليون يورو والذي دفعه مقابل تجديد عقده.

ويرفض النادي الكتالوني الاتفاق على انهاء الأزمة مع نيمار بشكل ودي، في ظل اقتناع إدارة البرسا بقوة موقفه في القضية وأن القاضي سوف يحكم لصالحه في القضية المثارة حاليًا.

إصابة نيمار في ودية البرازيل ونيجيريا

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تعرض نجم الكرة البرازيلية ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا لإصابة قوية في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا اليوم في سنغافورة.

وغادر البرازيلي نيمار الملعب الوطني في سنغافورة، بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة الدولية الودّية التي تجمع بين منتخب بلاده ونظيره النيجيري، بعد تعرضه لآلام في فخذه الأيسر.

وبدأت الأعراض مع نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة الثامنة، حينما تحسس عضلة فخذه، إثر جري سريع قام به.

ولم يستطع اللاعب إكمال المباراة فحل مكانه لاعب بايرن ميونخ فيليب كوتينيو بعد خمس دقائق.

وخلال جلوسه على مقاعد البدلاء، وضع الفريق الطبي الثلج على العضلة الخلفية لفخذ المهاجم الذي شارك في مباراته الـ101 مع "سيليساو".

وتهدد هذه الإصابة في حال خطورتها، عودة اللاعب للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع فريقه الفرنسي أمام ضيفه كلوب بروج في 22 أكتوبر .