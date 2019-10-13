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رياضة | صفقة برشلونة المرتقبة في الصيف المقبل

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد أن نادي برشلونة الإسباني يحتاج إلى تدعيم مركز واحد فقط بالفريف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن نادي برشلونة يحتاج فقط إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن فقط خلال انتقالات صيف 2020 القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يضع مركز الظهير الأيمن ضمن أولويات الفريق في الصيف القادم بسبب كثرة إصابات لاعبو هذا المركز.

حل مشكلة رأس الحربة

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وذكرت الصحيفة أيضا عن الحل الذي سيقوم به برشلونة لمشكلة مركز رأس الحربة في الفريق في حالة رحيل لويس سواريز مهاجم الفريق.

وأكدت الصحيفة أن يمكن لبرشلونة حل أزمة مركز رأس الحربة عن طريق الإستعانة بليونيل أو أنطوان جريزمان كمهاجم وهمي.

ترتيب برشلونة في

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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