رياضة | صفقة برشلونة المرتقبة في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة برشلونة المرتقبة في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد أن نادي برشلونة الإسباني يحتاج إلى تدعيم مركز واحد فقط بالفريف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن نادي برشلونة يحتاج فقط إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن فقط خلال انتقالات صيف 2020 القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يضع مركز الظهير الأيمن ضمن أولويات الفريق في الصيف القادم بسبب كثرة إصابات لاعبو هذا المركز.

حل مشكلة رأس الحربة

Advertisements

وذكرت الصحيفة أيضا عن الحل الذي سيقوم به برشلونة لمشكلة مركز رأس الحربة في الفريق في حالة رحيل لويس سواريز مهاجم الفريق.

وأكدت الصحيفة أن يمكن لبرشلونة حل أزمة مركز رأس الحربة عن طريق الإستعانة بليونيل ميسي أو أنطوان جريزمان كمهاجم وهمي.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.