رياضة | نظام الصعود والهبوط في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نظام الصعود والهبوط في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني، هبوط 5 أندية من كل مجموعة، في الموسم الجديد إلى دوري القسم الثالث، ويتأهل أول فريق من كل مجموعة مباشرة للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد 2019-2020 الذي سينطق في 20 أكتوبر الحالي.

كما تقرر حصول الفريق صاحب المركز الأول في كل مجموعة والذي سيتأهل للدوري الممتاز على مبلغ 500 أف جنية، والوصيف 275 ألف جنية، والثالث 150 ألف جنية.

وتقام مسابقة القسم الثاني بمشاركة 36 فريق، حيث تتضمن المجموعة الأولى أندية الصعيد وهم : طهطا، وديروط، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والتليفونات، وبترول أسيوط، وشبان قنا، والألومنيوم، والفيوم، بجانب فريقا الإعلاميين، والبنك الأهلي.

وتتضمن في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.

ويشارك في المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.

