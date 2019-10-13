رياضة | عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة سانشيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة سانشيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد التشيلي لكرة القدم اليوم 13 أكتوبر رسميا عن حجم إصابة التشيلي ألكسيس سانشيز مهاجم المنتخب ونادي مانشستر يونايتد التي تعرض لها خلال إحدى مباريات المنتخب.

إصابة سانشيز مع منتخب تشيلي

وكان سانشيز قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة تشيلي وكولومبيا الودية أمس السبت ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا في الدقيقة 88.

حجم إصابة سانشيز مع منتخب تشيلي

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وأكد الاتحاد التشيلي في بيان رسمي اليوم أن سانشيز خضع لعدة فحوصات طبية وكشفت أنه يعاني من بخلع في وتر الشظايا في الكاحل الأيسر.

ولم يكشف الاتحاد التشيلي في بيانه عن مدة غياب سانشيز عن الملاعب ولكنه أكد أنه سيعود إلى إيطاليا ليكمل علاجه مع ناديه إنتر ميلان.

نتيجة مباراة تشيلي وكولومبيا

يذكر أن مواجهة منتخب تشيلي ضد نظيره منتخب كولومبيا قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراة الودية التي جمعت بينهم خلال فترة التوقف الدولي أمس السبت 12 أكتوبر.

ويستعد منتخب تشيلي لمواجهة نظيره منتخب غينيا يوم الثلاثاء القادم 15 أكتوبر في مباراة ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي الحالي.