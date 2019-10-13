رياضة | الإسماعيلي يقسو على الزمالك برباعية في دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يقسو على الزمالك برباعية في دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الإسماعيلي علي الزمالك برباعية مقابل هدف في مباراة ضمن الجولة الرابعة من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99 في مباراة أقيمت في اليوم علي الملعب الفرعي للقناة بالإسماعيلية.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من : عبد الرحمن صلاح في حراسة المرمى، عمر هنيدي ، محمد عمار ، محمد مصيلحي ,محمود البدري ، محمد الضرف ، محمد عبد السميع ، اسلام فراج ، كاستيلو ، محمود عبدالله ، حازم مرسي .

بينما بدأ الزمالك بتشكيل مكون من : أحمد قاسم في حراسة المرمى، حسام حسن ، يوسف محمود ، حسام عبد الحميد ، محمد عبد الوارث ، يحيي مفتاح ، إيهاب يوسف ، أحمد ذكي ، سيف محسن ،حسين فيصل ، هاني رشدي .

افتتح حازم مرسي الأهداف في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من نجم اللقاء الأول محمود عبدالله لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني يسجل محمد الضرف هدف من تسديدة صاروخية في الدقيقة 10من الشوط الثاني سكنت يسار حارس مرمي الزمالك ثم يسجل محمد عمار هدف في الدقيقة 15من عرضية سددها رأسية داخل مرمي الزمالك في الدقيقة 24 ثم يسجل هاني رشدي هدف حفظ ماء الوجه للزمالك في الدقيقة 27 .

ويعود حازم مرسي هداف الاسماعيلي ويحرز الهدف الرابع من تسديدة من علي حدود ال 18

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استحوذ الدراويش علي مجريات اللقاء منذ البداية وظهر لاعبيه بمستوي متميز للغاية بداية من حارس المرمي وحتي خط الهجوم مرورا بخط الوسط والذين تلاعبوا بدفاعات الزمالك وسجلوا رباعية

يقود الإسماعيلي فنيا : عادل أبو جريشة مشرف ، غريب فتحي واسلام كاظم مدربان ، احمدة عبده مدرب حراس مرمى ، محمد مشمش اداري ، باسم فتحي اخصائي إصابات ملاعب

يقود الزمالك فنيا : عمرو فهيم مدير فني ، أسامة حسن مدرب عام ، محمد ابراهيم مدرب ، ناصر عيد اللطيف مدرب حراس مرمى ، سعيد الطيار اداري ، ماهر محمد طبيب ، أحمد عصمت اخصائي علاج طبيعي

وقاد لقاء اليوم تحكيميا ميدو سلامة ، حسن السيد جودة مساعد أول ، واسلام علي ابو العطا مساعد ثاني

وتابع اللقاء الجهاز الفني للفريق الأول للإسماعيلي بقيادة المدير الفني ميودراج يسيتتش والمهندس تامر موسي عضو مجلس الادارة والاستاذ محمد خلف مدير التسويق بقلعة الدراويش.