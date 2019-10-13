رياضة | موعد مباراة فرنسا وتركيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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يستضيف ملعب حديقة الأمراء بفرنسا مباراة قوية تجمع ببن منتخب فرنسا ومنتخب تركيا يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر ، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020، لحساب مباريات المجموعه الثامنة تحت قيادة الحكم الألماني فيليكس بريش.

موعد مباراة فرنسا وتركيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

يستضيف ملعب حديقة الأمراء بفرنسا مباراة فرنسا وتركيا في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة مساء الأثنين والعاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وتركيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

يستضيف ملعب حديقة الأمراء بفرنسا مباراة فرنسا وتركيا في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة مساء الأثنين والعاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.

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ويحتل منتخب الديوك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 18 نقطة من 7 مباريات خلف المنتخب التركي الذى يتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة أيضاً ولكنه يتفوق بفارق الأهداف.

ترتيب المجموعة بالكامل كالأتي :

تركيا 18 نقطة

فرنسا 18 نقطة

أيسلندا 12 نقطة

ألبانيا 9 نقاط

أندورا 3 نقاط

مولدوفا 3 نقاط



