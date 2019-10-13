رياضة | وزير الرياضة يهنئ خلود منسي وعلى بدوي بإنجاز الشراع والتأهل لأولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يهنئ خلود منسي وعلى بدوي بإنجاز الشراع والتأهل لأولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعبة خلود منسي واللاعب علي بدوي بحصولهما على " الميدالية الفضية " ببطولة أفريقيا للشراع والتي أقيمت بالجزائر والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

واثنى وزير الشباب والرياضة بالمجهود الكبير للاعبي الشراع مشيداً بدور الجهاز الفني والإداري أثناء البطولة مؤكداً إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم في برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .



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