رياضة | أول رد فعل من نيمار بعد تعرضه لإصابة جديدة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من نيمار بعد تعرضه لإصابة جديدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن ردة فعل نيمار دا سيلفا نجم المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا اليوم.

أول رد فعل من نيمار بعد تعرضه لإصابة جديدة

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها اليوم: " بعد خروج نيمار جونيور من مباراة البرازيل ونيجيريا للإصابة، لم يصدق نجم باريس سان جيرمان تعرضه لإصابة جديدة ولم يستطع تجنب دموعه".

وتابعت الصحيفة: "نيمار غادر الملعب في الدقيقة 11 من اللقاء وعندما جلس على دكة الاحتياط بدا عليه الاكتئاب بسبب تجدد الإصابة".

ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوع إلى ٣ أسابيع.

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وتعرض نيمار لإصابة قوية غادر على إثرها مباراة البرازيل أمام نيجيريا في الدقيقة 10 من عمر اللقاء وحل فيليب كوتينيو بدلا منه.

ولم يستطع اللاعب إكمال المباراة فحل مكانه لاعب بايرن ميونخ فيليب كوتينيو بعد خمس دقائق.

وخلال جلوسه على مقاعد البدلاء، وضع الفريق الطبي الثلج على العضلة الخلفية لفخذ المهاجم الذي شارك في مباراته الـ101 مع "سيليساو".

وكانت مباراة البرازيل ونيجيريا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في سنغافورة اليوم.