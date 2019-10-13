رياضة | السومو يحقق إنجازا تاريخيا فى بطولة العالم بالحصول على المركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السومو يحقق إنجازا تاريخيا فى بطولة العالم بالحصول على المركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخبنا الوطنى للسومو إنجازا تاريخيا لم يحدث من قبل فى تاريخ الإتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو فى بطولة العالم بالحصول على المركز الثالث فى الترتيب العالم ببطولة العالم التى اختتمت اليوم الأحد باليابان وحصل على الميدالية البرونزية ، بعدالمنتخب اليابانى صاحب الأرض والجمهور الذى حل فى المركز الأول بالحصول على الميدالية الذهبية ، وروسيا التى جاءت فى المركز الثانى والحصول على الميدالية الفضية ، حيث حصل منتخبنا على ميداليتين برونزيتن حصل عليهما كل من رامي بلال و عبد الرحمن الصيفي ، فيما حصل أحمد دبشه علي المركز الخامس ، شارك فى البكولة 32 ولو من أقوى دول العالم فى اللعبة .

بذلك يرد إتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى على من طالبوا بفصل اللعبة عن إتحاد الجودو ، كما رد منتخب السومو عمليا على أصحاب هذه الأصوات ، لتؤكد اللعبة ان الإتحاد يسير فى الطريق الصحيح من خلال الإهتمام باللعبة نحو الوقوف على منصات التتويج العالمية ، فضلا عن التخطيط السليم ، ووجود كوادر تدريبية عالية المستوى ، ولاعبين متميزين أصحاب قدرات خاصة ، مكنتهم من تحقيق هذا الإنجاز .

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قال المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد إن مجلس إدارة الإتحاد وفر كل الإمكانيات المادية والمالية والفنية بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، مؤكدا أنه يهدى هذا الإنجاز التاريخى للعبة للقيادة السياسية بالدولة المصرية على دعمها اللامحدود للرياضة المصرية بصفة عامة وإتحاد الجودو بصفة خاصة ، لافتا إلى أنه أجرى إتصالا تليفونيا باللاعبين والمدير الفنى هناء هم على هذا الإنجاز التاريخى .

ضمت بعثة منتخبنا سبعة أفراد بواقع ستة لاعبين ومعهم المدير الفنى أحمد خليفة، واللاعبون هم: عبدالرحمن الصيفى وعبدالرحمن عثمان ورامى بلال وحسام فتحى وإبراهيم عبداللطيف ومحمد رضا المهدى (ناشىء) .