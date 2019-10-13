اونلاين | يلاشووت NOW: مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش مصر جودة متعددة NQW PLUS

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نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر Egypt vs South Africa مساء اليوم 11 أكتوبر ضمن الاستعدادت النهائيه لكلا من المنتخبين لخوض نهائيات الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه التي تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر القادم وهي المؤهله الى اولمبياد طوكيو 2020 بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر

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مشاهدة مباراة منتخب مصر الاوليمبى مع منتخب جنوب أفريقيا فى بث مباشر حيث يستضيف اللقاء الذى تترقبه جماهير المنتخبين ستاد الاسماعيلية فى توقيت الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر بما يوافق التاسعة مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية

انتهت مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية بالتعادل الايجابى بهدف لكلا منهم فى لقاء شهد هجمات وسيطرة متبادلة على مدار شوطى اللقاء واهدر كلا من المنتخبين عدد من الفرص الخطيرة حتى انتهت المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.