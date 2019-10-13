شاهد.. الأرجنتين تكتسح الإكوادور بسداسية

الأحد 13 أكتوبر 2019

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق فوز كاسح على نظيره الإكوادوري، وذلك بعدما تغلب عليه 6 /1 اليوم الأحد في المباراة الودية التي جرت بينهما بمدينة إيليتشي وذلك في اطار استعدادت الفريقين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة، في قطر عام 2022



وافتتح لوكاس ألاريو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الإكوادوري جون إسبينوزا الهدف الثاني في الدقيقة 27 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف لياندرو باريديس الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، فيما قلص آنخيل مينا الفارق، بتسجيله هدف الإكوادور الوحيد في الدقيقة .49

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وعاد المنتخب الأرجنتيني لفرض سيطرته على الأمور، ليضيف جيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينجيز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 66 و82، واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86

ورغم غياب عدد من العناصر الهامة عن صفوف منتخب الأرجنتين في مقدمتهم النجم الموقوف ليونيل ميسي والهداف المصاب سيرخيو أجويرو، إلا أن منتخب راقصو التانجو لم يجد أي صعوبة في اكتساح منتخب الإكوادور.

وتنطلق تصفيات قارة أمريكا الجنوبية في مارس المقبل، فيما تختتم في نوفمبر عام 2021