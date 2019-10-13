شكرا لقرائتكم الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس الاتحاد السعودي في رام الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد، وذلك بعد وصول الأخير رفقة المنتخب السعودي إلى رام الله لخوض مباراة التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.
ووصل المنتخب السعودي إلى رام الله الفلسطينية ظهر يوم الأحد وسط استقبال رسمي وجماهيري قبل أن يجري تدريباته على ملعب فيصل الحسيني الذي سيحتضن المباراة.
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