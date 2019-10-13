شكرا لقرائتكم بايرن ينوي تمديد عقد مديره الرياضي حميدتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب كارل-هاينز رومينيغه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن رغبته في تمديد التعاقد مع حسن صالح حميدتش، المدير الرياضي للنادي البافاري.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة يوم الأحد، قال رومينيغه: حسن يؤدي عمله بشكل جيد، وأنا أتمنى تمديد عقده الذي سينتهي في الصيف المقبل.

ويتولى حميدتش منصبه في بايرن منذ بداية 2017، ويريد أن يصبح عضو مجلس الإدارة المسؤول عن النشاط الرياضي ويقول إنه لن يعمل في هذا المنصب تحت قيادة شخص آخر.

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وقال رومينيغه إن حصول حميدتش على هذه الترقية تحتاج إلى قرار من مجلس الإشراف والمراقبة، مضيفاً: سأرحب بهذا. ومن المنتظر أن ينضم الحارس الدولي السابق أوليفر كان إلى مجلس إدارة النادي البافاري في يناير المقبل.

وحسب الخطط الحالية، فإن من المنتظر أن يسلم رومينيغه رئاسة مجلس الإدارة إلى كان في نهاية 2021، وقال رومينيغه: متأكد أن الحارس السابق للمنتخب الألماني ونادي بايرن سيكون جاهزاً لمهام منصبه خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر لعامين.

وأضاف رومينيغه: أنا مقتنع بأنه سيتحرك بحرية خلال هذه الفترة، وبعد ذلك سيكون جاهزا للاضطلاع بمسؤولية رئاسة مجلس الإدارة.

وكان أولي هونيس، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على بايرن، قد أدلى بتصريحات إيجابية عن مستقبل حميدتش (42 عاماً) مع النادي البافاري، وقال: قدم إسهاما كبيرا في قيامنا في النهاية بتطبيق سياسة انتقالات جيدة للغاية.