بلجيكا تحقق فوزا ثامنا تواليا للمرة الأولى









اسماء السيد - استمر المنتخب البلجيكي، ثالث مونديال روسيا 2018، في عروضه القوية محققا ثمانية انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على مضيفه الكازاخستاني 2-صفر الأحد في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس أوروبا 2020.

ودخل فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز لقاء أستانا وهو ضامن لبطاقته الى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة، بعد فوزه الساحق الخميس على سان مارينو 9-صفر، إلا أن ذلك لم يخفف من اندفاعه ونجح الأحد في الوصول الى انتصاره الثامن من أصل ثماني مباريات في هذه المجموعة.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها "الشياطين الحمر" ثمانية انتصارات متتالية في تاريخهم، متفوقين على الانتصارات السبعة المتتالية التي حققوها ثلاث مرات في تاريخهم بين عامي 1979 و1980، وفي 2014 و2018.

كما حافظ المنتخب البلجيكي التي تعود هزيمته الأخيرة الى الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية على يد سويسرا 2-5 في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ما سمح للأخيرة بخطف بطاقة المربع الذهبي على حساب إدين هازار ورفاقه، على نظافة شباكه للمباراة السابعة تواليا، وهو إنجاز لم يسبق له أن حققه سابقا.

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وعزز فريق مارتينيز صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مع 24 نقطة من ثماني مباريات، وبفارق 6 نقاط عن روسيا الثانية التي ستضمن البطاقة الثانية الى النهائيات في حال عودتها من قبرص بتعادل أو فوز في وقت لاحق الأحد كونها تتقدم على مضيفتها الثالثة بفارق 8 نقاط، فيما تحتل كازاخستان المركز الرابع بسبع نقاط وخارج دائرة المنافسة على التأهل.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدما بهدف سجله ميتشي باتشوايي في الدقيقة 21 حين وصلته الكرة بتمريرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى عبر دينيس برايت، فتابعها بيسراه في شباك الحارس دميترو نيبوغودوف.

وحسم رجال مارتينيز النقاط الثلاث بهدف ثان في بداية الشوط الثاني سجله توما مونييه الذي وصلته الكرة بتمريرة طويلة رائعة من القائد إدين هازار، فسيطر عليها في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء ثم سددها أرضية في الشباك (54).

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، لتحافظ بلجيكا التي نالت شرف أن تكون أول المنتخبات المتأهلة الى النهائيات القارية، على سجلها المثالي مع بقاء مباراتين لها في التصفيات في روسيا وضد قبرص على أرضها في 16 و19 الشهر المقبل.

ملخص مباراة بلجيكا وكازاخستان: